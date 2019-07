Zeller Blitzturnier als Gradmesser für die WSG Swarovski Tirol

Von Wolfgang Müller

Beste Bedingungen in Zell - bereits zum achten Mal absolviert der deutsche Bundesligaklub Werder Bremen die Sommervorbereitung im Zillertal und testet heute die WSG Swarovski Tirol. - imago images / Nordphoto

Innsbruck — Als „echten Gradmesser" sieht Thomas Silberberger das heutige Blitzturnier in Zell. Schließlich wird der Tiroler Bundesliga-Aufsteiger von zwei deutschen Traditionsklubs in die Mangel genommen. Um elf Uhr erfolgt der Anpfiff gegen Werder Bremen, ab 12.10 Uhr treten die Wattener dann gegen den Karlsruher SC an. Abgeschlossen wird das Turnier dann mit dem Duell Bremen gegen den KSC, der letzte Saison den Aufstieg in die zweite Bundesliga schaffte. Gespielt werden jeweils zwei Halbzeiten zu 25 Minuten. „Wir stellen zwei komplette Mannschaften", freut sich Silberberger schon auf die Testspiele vier und fünf der intensiven Sommervorbereitung. Nach der zweiten Woche zieht der WSG-Coach eine positive Zwischenbilanz: „Es läuft wirklich gut. Ich bin zufrieden."

Die Gegner können sich sehen lassen. Werder Bremen hat sich für die kommende Saison viel vorgenommen. Abwehrchef Niklas Moisander will in der kommenden Saison den Europapokal erreichen. „Wir hatten letztes Jahr dieses Ziel und haben es leider nicht geschafft", sagte der 33 Jahre alte Finne im Trainingscamp in Zell. Auch wenn es in der Mannschaft noch nicht besprochen wurde, sei Europa in der Spielzeit 2019/20 sein Minimalziel. Die Basis dafür wollen die Bremer im Zillertal legen. Das hat Tradition — bereits zum achten Mal bezieht Werder in der Tiroler Urlaubsregion Station.

Die beiden Plätze des Zeller Parkstadions wurden auf Bundesliganiveau gebracht, die Turnhalle der angrenzenden Schule sowie die benachbarte Tennishalle stehen den Profis ebenfalls zur Verfügung. Und das Posthotel hat Werder wie in den vergangenen Jahren während des Camps exklusiv für sich. Optimale Verhältnisse für das Team von Trainer Florian Kohfeldt. Mit dabei im Zillertal natürlich Ex-ÖFB-Teamspieler Martin Harnik und Routinier Claudio Pizarro. Der 40-jährige Peruaner bereitet sich wohl auf seine letzte Profisaison vor. Der Tiroler ÖFB-U21-Teamspieler Marco Friedl steigt am Montag ins Werder-Training ein.