Wolf rechnet nach Knöchelbruch erst 2020 wieder mit Comeback

Seefeld – ÖFB-Teamkicker Hannes Wolf rechnet nicht mehr damit, in diesem Jahr für seinen neuen Verein RB Leipzig spielen zu können. „Mein persönliches Ziel ist es, in diesem Jahr noch mit der Mannschaft trainieren zu können“, sagte der Ex-Salzburger am Montag im Trainingslager der Leipziger im Tiroler Seefeld.

Wolf hatte sich in Österreichs U21-EM-Auftaktspiel gegen Serbien (2:0) bei einem Foul den rechten Außenknöchel gebrochen. Wie nun bekannt wurde, erlitt der Offensivspieler auch noch einen Abriss des Syndesmosebandes. Der 20-Jährige geht davon aus, erst in der Rückrunde der anstehenden Saison einsatzbereit zu sein. „Wenn ich das nicht schaffe, dann wird bei der Reha etwas schiefgelaufen sein“, sagte er. (APA)