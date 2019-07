Nyon – Vizemeister LASK trifft in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation entweder auf PSV Eindhoven oder den FC Basel. Dies ergab die Auslosung Montagmittag am UEFA-Sitz in Nyon. Das erste Match bestreitet der LASK am 6. oder 7. August auswärts, das Rückspiel findet dann am 13. August auf der Linzer Gugl statt.

Der Sieger des Duells zieht ins Champions-League-Play-off ein. Der Verlierer darf sich mit der Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase trösten. (TT.com)