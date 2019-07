Manchester United besiegte Tottenham in Shanghai mit 2:1

Shanghai – Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United hat Tottenham Hotspur im Rahmen des International Champions Cups besiegt. Die Mannschaft um den französischen Weltmeister Paul Pogba gewann am Donnerstag gegen den Champions-League-Finalisten in Shanghai 2:1 (1:0) .

Im Duell der beiden Premier-League-Clubs hatte Anthony Martial Manchester in der 21. Minute in Führung geschossen. Nach dem Ausgleich durch Lucas Moura (65.) erzielte der 18-jährige Angel Gomes (81.) den Siegtreffer für die Red Devils. Bei Tottenham stand der französische Neuzugang Tanguy Ndombele zum ersten Mal von Beginn an auf dem Feld. (APA,dpa)