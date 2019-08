Haaland-Triple für Salzburg, auch Rapid und LASK siegten

Red Bull Salzburg - WAC: 5:2 (2:1)

Red Bull Salzburg hält auch nach der dritten Runde der Fußball-Bundesliga beim Punktemaximum. Der Meister setzte sich am Samstag im Heimspiel gegen den WAC mit 5:2 (2:1) durch und hielt damit die Tabellenspitze. Erling Haaland traf dreimal für den Titelverteidiger, der die Entscheidung aber erst im Finish schaffte. Die Niederlage war für die Wolfsberger in dieser Höhe unverdient.

Die Salzburger lagen nach einem Tor von Anderson Niangbo (7.) früh in Rückstand, mit Pausenpfiff hatten sie durch Haaland (22.) und ein Eigentor von Michael Sollbauer (39.) aber die Wende geschafft. Haaland legte für die Elf von Jesse Marsch weiter nach (65.), ehe Shon Weissman (78.) für die Kärntner den Anschlusstreffer erzielte. Nachdem der WAC sogar auf das 3:3 gedrückt hatte, schlugen Haaland (89.) und Andre Ramalho (92.) noch zu. Salzburg blieb gegen die Wolfsberger damit auch im 15. Heimspiel ungeschlagen. Die jüngsten sechs gewannen die „Bullen“, die bereits bei elf erzielten Saisontoren halten.

Rapid - Altach: 2:1 (2:1)

Fußball-Rekordmeister Rapid hat den ersten Sieg in der neuen Bundesliga-Saison eingefahren. Allerdings geschah das am Samstag mit einigem Zittern, denn der SCR Altach hatte im Allianz Stadion in der zweiten Hälfte mehr Spielanteile. Am Ende stand ein etwas schmeichelhafter 2:1-(2:1-)Sieg für die Wiener. Wegbereiter in der ersten Hälfte war Stürmer Taxiarchis Fountas, dem ein Doppelpack gelang.

LASK - Admira: 1:0 (1:0)

Der LASK bleibt in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga ohne Makel. Am Samstag feierten die Linzer in der 3. Runde trotz intensiver Personalrotation einen 1:0-(1:0)-Erfolg bei der Admira und tankten weiter Selbstvertrauen für das Heimduell mit dem FC Basel am Dienstag. Auch „Heimkehrer“ Erwin „Jimmy“ Hoffer konnte nach seiner Einwechslung die dritte Niederlage der Admira nicht verhindern.

Der 28-fache ÖFB-Teamspieler kam in der 52. Minute zu seinem ersten Bundesliga-Spiel seit 26. Juli 2009, konnte seinen Wert für die Admira aber nur andeuten. Für den entscheidenden Treffer sorgte Valentino Müller mit seinem ersten Ligator in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2), Valerien Ismael gewann als erster LASK-Trainer die ersten drei Bundesligaspiele. (APA)