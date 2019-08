Rapid gewinnt bei Sturm, Altach macht aus einem 0:3 noch ein 3:3

Sturm Graz – Rapid Wien 0:1

Rapid hat das prestigeträchtige Bundesliga-Duell bei Sturm Graz mit 1:0 gewonnen. Die Wiener zogen durch das Tor von Stefan Schwab (23.) mit ihrem zweiten Saisonsieg in der Tabelle an den Grazern vorbei. Für Sturm setzte es nach zwei Auftaktsiegen hingegen die zweite 0:1-Niederlage hintereinander. Rapid rangiert nach vier Runden mit sieben Punkten auf Platz vier, Sturm (6) ist Sechster.

Austria – Admira 1:1

Die Austria bleibt in der Fußball-Bundesliga hinter ihren Erwartungen. Am Sonntag mussten die Wiener nach dem Europacup-Aus den nächsten Rückschlag einstecken. Gegen Schlusslicht Admira holten die Violetten nur ein 1:1 (1:0) und halten als Tabellenachter nach vier Runden bei lediglich vier Zählern. Die Südstädter schrieben erstmals in dieser Saison an, bleiben aber Letzter.

Christoph Monschein (44.) brachte die Austria nach einem Konter kurz vor der Pause voran, Boris Cmiljanic (62.) glich in seinem ersten Ligaspiel für die Admira aus. Für das Team von Trainer Christian Ilzer blieb die Reaktion auf das Scheitern im internationalen Bewerb damit aus. In der zweiten Spielhälfte präsentierte sich die Austria erneut verunsichert und mit wenig Elan.

Altach – Hartberg 3:3

Ein turbulentes Unentschieden hat es in der 4. Runde der Fußball-Bundesliga im äußersten Westen gegeben. Altach und Hartberg trennten sich am Sonntag 3:3 (0:3). Für Hartberg war dabei ein Hattrick von Stürmer Dario Tadic in der ersten Hälfte zu wenig - den Vorsprung verjuxte das Team von Trainer Markus Schopp nach der Pause. Die Steirer blieben trotzdem auf Tabellenplatz drei, Altach ist Neunter.

Der werdende Vater Tadic erwischte die Altacher in der ersten Hälfte dreimal eiskalt (11., 17. und 29. Minute) und erhöhte damit sein persönliches Torkonto auf sechs Saison-Treffer. Dabei machten es die Vorarlberger dem Ex-Austrianer aber auch ziemlich leicht, reihte sich doch ein Abwehrfehler an den anderen.

Ein Doppelschlag durch Mergim Berisha (47.) und Samuel Oum Gouet (50.) brachte Altach nach fünf Minuten in der zweiten Hälfte auf 2:3 heran. Christian Gebauer (76.) erzielte den viel bejubelten Ausgleich für die Hausherren, die in der zweiten Hälfte die klar bessere Mannschaft waren.