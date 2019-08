Wacker-Damen: „Uns fehlt der Killerinstinkt“

Jenbach — Nina Burger kam, spielte auf und sorgte für die 0:2(0:0)-Niederlage des FC Wacker Innsbruck in der Frauen-Bundesliga. „Sie war definitiv die entscheidende Spielerin bei Neulengbach", erklärte Benjamin Stolte. Der sportliche Leiter der schwarz-grünen Frauenmannschaft musste mit­ansehen, wie der prominente Neuzugang der Niederösterreicherinnen mit seinen zwei Toren in der 71. und 88. Minute im Stadion in Jenbach das Spiel zu Gunsten der Gäste entschied. Wacker-Torfrau und Geburtstagskind Jasmin Pal hatte dabei das Nachsehen, auch wenn sie die mittlerweile zurückgetretene Rekord-Teamspielerin noch aus der gemeinsamen ÖFB-Zeit kennt. „Aber Jasmin hat eine gute Leistung gezeigt", sagte Stolte.

Sie hätten schließlich nicht nur wegen Burger verloren: „Wir haben die ersten zehn Minuten verschlafen und haben es verpasst, unsere Torchancen zu nützen." Andrea Gilbo vergab eine hundertprozentige Möglichkeit in der zweiten Halbzeit, so dass Gäste-Goalie Bos klären konnte. Ab der 82. Minute musste Wacker auch noch in Unterzahl kämpfen. Maria Hasler, die bis zum Auftakt in England in Tirol aushilft, musste aufgrund einer Gelb-Roten Karte vom Platz. „Das Ganze geschah innerhalb von 20 Sekunden — zweimal wegen Kritik. Das war heftig", sagte Stolte. Er wollte zwar Schiedsrichterin Amina Raschid nicht den schwarzen Peter zuschieben, ganz einverstanden war er mit deren Entscheidungen jedoch nicht. Stolte: „Insgesamt war Neulengbach aber einfach spielerisch überlegen."