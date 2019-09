Der Kapitän des italienischen Fußball-Rekordmeisters Juventus Turin, Giorgio Chiellini (35), hat sich am Dienstag in Innsbruck einer Knieoperation unterzogen und muss rund sechs Monate pausieren. Der Eingriff durch Christian Fink in Hochrum wegen eines am Freitag im Training erlittenen Kreuzbandrisses im rechten Knie sei „perfekt“ verlaufen, teilte Juventus mit.

Chiellini beginnt gleich mit der Rehabilitation und könnte bei optimalem Verlauf im März ein Comeback geben. (APA)