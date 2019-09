Zehn Brasilianer für Wahl in FIFA-Weltauswahl nominiert

Mit zehn Spielern stellt Brasilien die größte Zahl der Kandidaten bei der Nominierung der Weltauswahl der FIFA und der Spielergewerkschaft FIFPro. Insgesamt wurden am Donnerstag 55 Kandidaten benannt. Insgesamt 35 Profis stehen bei den Top-Clubs FC Barcelona (11), Real Madrid (9), Manchester City (8) und Liverpool (7) unter Vertrag.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Der einzige nicht in Europa spielende Profi ist der seit Sommer beim FC Sao Paulo engagierte Dani Alves. Bekanntgegeben wird die Top-Elf in diesem Jahr wie auch die Sieger der Wahl zum Weltfußballer am 23. September in der Mailänder Scala. Die Zusammensetzung der Weltauswahl wird auf Grundlage der Stimmen von Tausenden Profifußballern entschieden. Bei der Abstimmung werden jeweils ein Torhüter, vier Verteidiger, drei Mittelfeldspieler und drei Stürmer gewählt.

Von den üblichen Verdächtigen sind angefangen von den Starstürmern Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Neymar alle vertreten. Aus Österreich war David Alaba von 2013 bis 2017 ein Kandidat für die Weltauswahl. (APA)