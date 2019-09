Spanien makellos: Kapitän Ramos knackte Rekord von Casillas

Gijon – Spanien blieb in der EM-Qualifikation weiter ohne Punktverlust. Die Mannschaft von Teamchef Robert Moreno setzte sich am Sonntagabend in Gijon gegen die Färöer klar mit 4:0 durch und feierte damit im sechsten Spiel den sechsten Sieg. Kapitän Sergio Ramos lief zum 167. Mal für „La Roja“ auf und ist damit gemeinsam mit Goalie Iker Casillas spanischer Rekordspieler.

In etwas mehr als einem Monat wird der Real-Madrid-Kapitän dann aller Voraussicht nach alleinig im Besitz des Rekordes sein, da geht es am 12. Oktober (Norwegen) und 15. Oktober (Schweden) in der EM-Quali weiter. Den europäischen Einsatzrekord hält Gianluigi Buffon (Italien/176), Weltrekordhalter ist der Ägypter Ahmed Hassan (184). Gegen die Färöer trafen Rodrigo (13., 50.) und Paco Alcacer (90., 93.) doppelt.

Per Hand-Elfmeter sorgte Jorginho für die Entscheidung zu Gunsten Italiens. - APA/AFP/Lehtikuva

Die Spanier (18 Punkte) haben in der Gruppe F bereits sieben Punkte Vorsprung auf Verfolger Schweden (11). Die Schweden trennten sich im Prestigeduell in Solna von Norwegen (9) mit einem 1:1-Remis. Stefan Johansen (45.) brachte die viertplatzierten Gäste voran, Emil Forsberg (60.) sorgte für den schwedischen Ausgleich. Der norwegische Salzburg-Stürmer Erling Haaland kam ab der 76. Minute zu seinem zweiten A-Team-Einsatz. Der Dritte Rumänien (10) feierte gegen Malta einen 1:0-Pflichtsieg.

Italien baute Vorsprung aus

Wie Spanien ist auch Italien weiter makellos unterwegs. Die „Squadra Azzurra“ kam in Tampere gegen Finnland zu einem knappen, aber verdienten 2:1-Erfolg. Ciro Immobile (59.) brachte die Gäste nach Chiesa-Flanke per Kopf via Unterkante der Latte in Front. Da Teemu Pukki im Strafraum von Stefano Sensi gefoult wurde und den verhängten Elfmeter (72.) selbst souverän verwandelte, blieb es spannend. Es war der fünfte Treffer für den 29-jährigen Norwich-City-Akteur in der laufenden Quali. Mit Punkten für die Heimischen wurde es aber nichts, da auch die Italiener noch vom Punkt trafen. Jorginho (79.) verwertete einen Hand-Elfmeter.

Die Italiener (18) bauten den Vorsprung auf die Finnen (12) damit auf sechs Punkte aus. Armenien (9) ist nach einem doch überraschenden 4:2-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina (7) Dritter. Blamabel endete Griechenlands (5) Heimspiel gegen Liechtenstein (1). Die Kicker aus dem Fürstentum erkämpften dank eines späten Treffers von Dennis Salanovic (85.) in Athen ein 1:1. (APA)