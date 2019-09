Curacaos Teamtorhüter Jarzinho Pieter ist vor einem Nations-League-Spiel des CONCACAF-Verbands in Haiti mit 31 Jahren verstorben. Der in der heimischen Liga engagierte Keeper wurde am Montag in Port-au-Prince tot in seinem Hotelzimmer gefunden, wie am Dienstag (Ortszeit) bekannt wurde. Er soll laut Medienberichten einen Herzinfarkt erlitten haben. Curacao trat dennoch an, die Partie endete 1:1. (APA)

