Frankfurt-Coach Hütter über Hinteregger: „Sehr reuig“

Frankfurt – Nach der kurzfristigen Suspendierung im österreichischen Fußball-Nationalteam hat Martin Hinteregger bei seinem Verein Eintracht Frankfurt keine weiteren Konsequenzen zu befürchten. „Wir hatten am Mittwoch ein Gespräch, in dem er sich sehr reuig gezeigt hat“, sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter am Donnerstag. „Natürlich bin ich nicht erfreut gewesen über die Sache, aber das wurde intern geklärt.“

Hinteregger, der wegen einer ausgedehnten Geburtstagsfeier vor dem EM-Qualifikationsspiel der Österreicher in Polen für die Partie am vergangenen Montag nicht berücksichtigt wurde, werde daher im Bundesliga-Gastspiel der Eintracht bei seinem Ex-Verein FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) dabei sein. (APA/dpa)