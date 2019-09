Fünfter Sieg im fünften Spiel: Liverpool schlägt Newcastle 3:1

Liverpool – Champions-League-Gewinner FC Liverpool hat seine Siegesserie in der englischen Premier League ausgebaut. Gegen Newcastle United setzte sich die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp am Samstag vor heimischer Kulisse mit 3:1 (2:1) durch und machte damit den fünften Erfolg im fünften Ligaspiel klar.

Drei Tage, bevor Liverpool auswärts beim SCC Neapel in die neue Saison der Königsklasse startet, sorgten Sadio Mane (28., 40.) und Mohamed Salah (72.) an der Anfield Road mit ihren Toren für eine gelungene Generalprobe. Ein dritter Mane-Treffer in den Schlussminuten der Partie zählte wegen einer vorherigen Abseitsstellung nicht. Zuvor waren die Gäste aus Newcastle durch ein Traumtor von Jetro Willems (7.) in Führung gegangen. (dpa)