LASK und WAC mit breiter Brust

Linz: Nach der knapp verpassten Fußball-Champions-Lea­gue steht für den LASK heute (18.55 Uhr/live DAZN) auf der Gugl die Europa-League-Premiere auf dem Programm. Der Gegner hat mit Rosenborg Trondheim einen klingenden Namen, ist für die Linzer aber sicher in Reichweite. „Wir sind ambitioniert, wissen, was wir können und dass wir uns vor keinem Gegner verstecken müssen“, sagte Coach Valerien Ismael.

Fünf Tage nach dem 2:0-Erfolg bei Sturm Graz will der LASK auf einer möglicherweise ausverkauften Gugl wieder ein europäisches Highlight liefern – ähnlich dem 3:1 gegen Basel am 13. August, das den Aufstieg ins CL-Play-off brachte. „Der Respekt vor Trondheim und der Europa League ist da. Aber wir sind der vollen Überzeugung, dass wir einen guten Start hinlegen“, erklärte Ismael vor der erstmaligen EL-Teilnahme des Meisters von 1965.

Trondheim ist in der EL-Gruppe D neben PSV Eindhoven und Sporting Lissabon der vermeintlich leichteste Gegner. „Wenn alles normal läuft, sind Lissabon und PSV vorne. Doch was ist im Fußball schon normal. Basel war gegen uns auch Favorit“, erklärte der Coach, der für seine Truppe aber nur eine „einzige Ansage“ hatte: „Wichtig ist, dass wir mit Mut, Überzeugung, System und Ideen unsere Tugenden abrufen.“

Mönchengladbach: Was hat der WAC, was ein Traditionsklub wie der FC Wacker Innsbruck nicht hat? In erster Linie einmal ein Fixticket für die Europa-League-Gruppenphase. Und einen für die Innsbrucker als unfinanzierbar geltenden Spielmacher namens Michael Liendl und mit Shon Weisman einen israelischen Glücksgriff im Angriff. Der Tabellendritte der heimischen Bundesliga will heute (21 Uhr/live Puls 4) zum Start auch bei Borussia Mönchengladbach zur Attacke blasen: „Uns zu verstecken ist nicht unser Stil. Ich wüsste gar nicht, wie ich es anstellen sollte, der Mannschaft plötzlich Destruktivität mitzugeben. Abwarten – das geht einfach nicht“, sagt Coach Gerhard Struber.

Struber und Gladbach-Coach Marco Rose haben zeitgleich im Red-Bull-Konzern gearbeitet, man kennt und schätzt sich. „Und man weiß ziemlich genau, was daherkommt. Mit der gelebten Realität dann aber auch auf dem Platz umzugehen, das wird die Herausforderung für beide Mannschaften“, sagte Struber bei seiner Europacup-Premiere. Mönchengladbach ist natürlich weit hochkarätiger besetzt. Das Team um ÖFB-Verteidiger Stefan Lainer und DFB-Nationalverteidiger Matthias Ginter ist neben der AS Roma der Favorit auf den Gruppenaufstieg. (APA, TT)