Genug bittere Pillen: Silberberger will ersten Sieg gegen Rapid

Von Tobias Waidhofer

Innsbruck — Thomas Silberberberger ist ein Vollblut-Trainer. Man könnte dabei fast vergessen, dass der 46-Jährige eine durchaus erfolgreiche Bundesliga-Karriere als Spieler hinter sich hat. 80 Spiele absolvierte der Wörgler für den FC Tirol, Austria Salzburg und den GAK in der höchsten Liga. Ein rotes Tuch stellte dabei der Rekordmeister aus Hütteldorf dar: In neun Duellen (zwei Unentschieden, sieben Niederlagen) mit Rapid gab es für den „Silbi" keinen einzigen Sieg.

Zwei besonders bittere Matches blieben dem WSG-Tirol-Trainer dabei speziell in Erinnerung: Ein 1:1 am 30. April 1996 mit dem FC Tirol und ein 0:0 am 19. Mai 2001 mit Austria Salzburg. „Beim ersten Match hat uns der ­Zoki (Zoran Barisic, inzwischen Rapid-Sportdirektor) in der 90. Minute einen Freistoß zum Ausgleich reingezimmert", erinnert sich der damalige Mittelfeldspieler. „Mit einem Sieg wären wir sieben Runden vor Schluss ganz vorne mit dabei gewesen."

Noch ein bisschen bitterer war die Pille, die der Tiroler 2001 zu schlucken hatte: „Da hab' ich mir die Achillessehne gerissen. Es sollte mein letztes Bundesliga-Spiel sein." Kurz zusammengefasst scheint seine Beziehung mit den Hütteldorfern von Pleiten, Pech und Pannen geprägt. Warum sich das heute ändern soll? „Weil Trainer- und Spielerdasein zwei komplett verschiedene Schuhe sind", grinste Silberberger gestern.

An die 1000 Rapid-Fans haben sich angekündigt. Insgesamt sollen mehr Zuschauer als gegen Salzburg (5400) kommen und für einen Rekordbesuch im Tivoli sorgen. - gepa

Als Blaupause könnte dabei der bisher einzige Sieg im Tivoli (3:1 gegen die Austria) dienen: „Wir wollen die Zuschauer mitnehmen und die Punkte hier behalten. Das ist mein Plan." Silberberger weiß natürlich, dass da auch die Hütteldorfer (vier Siege in den letzten fünf Matches) mitspielen müssen. Rapid habe vor allem offensiv „fantastische Qualität", Thomas Murg, Philipp Schobesberger und Taxiarchis Fountas nennt der Tiroler Trainer dabei namentlich. Neben Standardsituationen („Da haben sie sicher Schwächen") soll das gewohnt schnelle Umschaltspiel gefährliche Szenen kreieren.

„Wir sind klarer Favorit, Wattens kann nur gewinnen und wird entsprechend auftreten", rechnet Rapids Trainer Didi Kühbauer mit defensiven Tirolern. „Don Didi" kann dabei auf zwei Rückkehrer bauen: Sowohl Mario Sonnleitner als auch Keeper Richard Strebinger könnten ihr Comeback geben. Vor seinem Debüt steht der kurz vor Transferschluss verpflichtete Rechtsverteidiger Filip Stojkovic. Bei den Tirolern fehlt auf dem Spielfeld einzig Routinier Florian Mader, der unter der Woche in Wien den Trainerkurs absolviert hat — und heute erstmals als Co-Trainer agieren soll. Nach seiner aktiven Karriere wird Mader ja in das Trainerteam der Wattener aufrücken. Zurück in den Kader kehrt Clemens Walch, der auch als „Joker" wertvoll werden könnte.

Es ist übrigens nicht nur Silberberger, der mit Rapid eine Rechnung offen hat. Zwischen 1968 und 1971 traf die WSG in der Nationalliga sechsmal auf Rapid. Die Bilanz: zwei Siege und vier Niederlagen.