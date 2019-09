PSG kassierte zuhause gegen Reims zweite Saisonniederlage

Paris Saint-Germain musste am Mittwoch in der 7. Runde die zweite Saisonniederlage in Frankreichs Ligue 1 hinnehmen. Zuhause verloren Neymar und Co. gegen Mittelständler Stade Reims mit 0:2 (0:1) und teilen sich mit je 15 Punkten die Tabellenführung mit Angers SCO. Erstmals seit 22 Partien ging PSG zuhause wieder als Verlierer vom Platz.

Der erste Treffer gelang Hassane Kamara (29.), in der Nachspielzeit traf noch Boulaye Dia per Seitfallzieher. Ex-Sturm-Graz-Kicker Dario Maresic saß bei den Siegern einmal mehr auf der Bank. (APA)