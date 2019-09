Letztes Update am Do, 26.09.2019 09:27

Vier-Tore-Gala von Yeboah: Papas Umarmung als Zusatzmotivation

Vier Tore in einem Spiel, ein lupenreiner Hattrick in nur 17 Minuten: Kelvin Yeboah schoss die WSG Tirol quasi im Alleingang ins Cup-Achtelfinale. Das Torjäger-Gen liegt in der Familie.