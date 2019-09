FC Barcelona besiegte vorerst Auswärtsfluch, Madrid-Derby endete 0:0

Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona hat am Samstag den ersten Auswärtssieg in einem Pflichtspiel seit 23. April gefeiert. In der Liga gewann Barca durch Tore von Luis Suarez (41.) und Junior Firpo (49.) 2:0 bei Getafe. Superstar Lionel Messi fehlte wegen einer Adduktorenverletzung.

Das Madrider Fußball-Derby zwischen Atletico und Real hat am Samstag mit einem 0:0 geendet. Nach einer wenig spektakulären Partie steht das als einziges Liga-Team noch ungeschlagene Real jeweils einen Punkt vor der Überraschungsmannschaft Granada und dem Stadtrivalen weiterhin an der Tabellenspitze. Zwei Zähler dahinter liegt der FC Barcelona nach dem 2:0 bei Getafe an der vierten Stelle. (APA)