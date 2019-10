Salzburg-Gegner Napoli und Genk nur Remis, Dortmund gewinnt

Genk – SSC Napoli hat im zweiten Spiel in Salzburgs Champions-League-Gruppe E überraschend die ersten Punkte liegen gelassen. Der italienische Vizemeister kam beim belgischen Meister KRC Genk am Mittwochabend trotz klarem Chancenplus über ein torloses Remis nicht hinaus. Die Italiener halten damit bei vier Punkten, Genk (1) rückte vorerst vor Liverpool (0) auf Rang drei vor.

Liverpool traf im Abendspiel zu Hause auf Salzburg. Die „Bullen“ hatten schon davor nach dem Start-6:2 gegen Genk drei Zähler auf dem Konto. Napoli kommt am 24. Oktober in die Red Bull Arena nach Wals-Siezenheim. Am 5. November kommt es dann zum „Retourspiel“ der beiden Teams im Stadio San Paolo.

Die Italiener hätten in Genk schon vor der Pause führen müssen. In der 15. Minute hatten die Gäste gleich doppelt Pech. Genk-Tormann Gaetan Goucke konnte einen Callejon-Schuss an die Stange abwehren und den Abstauber setzte Arkadiusz Milik ebenfalls ans Aluminiumgehäuse. Zehn Minuten später traf Milik per Kopf neuerlich die Torumrandung. In der 37. Minute und bei einigen Möglichkeiten nach dem Wechsel fand der polnische Stürmer weitere Topmöglichkeiten vor, der Ball wollte aber einfach nicht ins Eckige.

Dem noch nicht genug, schied auch noch der portugiesische Teamspieler Mario Rui in der 33. Minute mit einer Wadenverletzung aus. Die Belgier zeigten sich in den 90 Minuten deutlich verbessert gegenüber dem Auftritt in Salzburg und fanden vor allem nach der Pause auch selbst einige Torchancen vor.

Dortmund schlägt Slavia Prag mit 2:0

In der Gruppe F feierte Borussia Dortmund bei Slavia Prag einen 2:0-Erfolg. Die Deutschen hatten allerdings in Tschechien große Mühe und kamen nur durch zwei Kontertore (35., 89.) zum Erfolg. Zum Matchwinner avancierte dabei Achraf Hakimi.

Der von Real Madrid ausgeliehene Rechtsverteidiger leitete das 1:0 fast am eigenen Strafraum selbst ein, narrte nach einem langen Lauf die gesamte Slavia-Abwehr und Tormann Ondrej Kolar und schoss wuchtig ein. Auch beim 2:0 musste Hakimi viele Meter machen und traf dann aus etwas spitzem Winkel durch die Beine von Kolar. Der ungeschlagene BVB hält nun bei vier Punkten, Slavia, das zum Auftakt Inter Mailand ein 1:1 abgetrotzt hatte, weiter bei einem Zähler. Im Abendschlager trafen der FC Barcelona und Valentino Lazaros Inter aufeinander. (APA)