Sporting dreht Spiel gegen LASK: 1:2-Niederlage in Europa League

Lissabon – Der LASK hat in der Fußball-Europa-League das zweite Gruppenspiel verloren. Die Mannschaft von Trainer Valerien Ismael unterlag am Donnerstagabend bei Sporting Lissabon mit 1:2 (1:0). Marko Raguz schoss in der 16. Minute die Führung der Linzer heraus, die danach noch Chancen auf das 2:0 vergaben. Luiz Phellype (58.) und Bruno Fernandes (63.) drehten die Partie für die Portugiesen.

Die Linzer halten nach zwei Gruppenspielen damit weiter bei drei Zählern. Weiter geht es für die Oberösterreicher am 24. Oktober im Auswärtsspiel bei PSV Eindhoven. (APA)