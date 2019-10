Nach Rassismus-Skandal in Sofia: Bulgarischer Verbandspräsident tritt ab

Internationale Pressestimmen zu den Vorfällen in Bulgarien:

ENGLAND

„The Guardian": „Willkommen in der neuen Welt. Wir haben ein Fußballspiel erwartet. Was wir bekommen haben, war ein miserables Ereignis in einer miserablen Nacht in einem miserablen Stadion (...) vor einem miserablen Hintergrund von Beschuldigungen und bösem Blut. Am Ende hat sich das kein bisschen wie ein Sportereignis angefühlt. Es fühlte sich an wie eine offene Wunde, ein Angriff auf die grundlegende Idee von Nationen, die zusammenkommen."

„Daily Mirror": „Das Traurige daran ist, dass niemand sich an den Fußball erinnern wird. Niemand wird sich an den klaren Sieg erinnern, Ross Barkleys Auftritt als bester Mann des Spiels, Marcus Rashfords fantastischen Treffer oder Raheem Sterlings genialen Doppeltreffer. Alle werden sich an eine Nacht erinnern, die eine Schande für den Fußball war."

„The Sun": „Eine Umgebung wie diese, eine giftige Mischung aus schändlichen und beschämenden Beschimpfungen und Gesängen, ist nicht das, woran man sich bei einem Fußballspiel erinnern sollte. So sieht die Zukunft für den Sport in vielen Austragungsorten aus - mit Unterbrechungen, Verzögerungen und Beobachtern im Publikum, die die vierten Offiziellen informieren."

„Telegraph": „England hat Bulgarien mit drei Punkten, sechs Toren und einer deutlich gezogenen Linie verlassen. Diese Qualifikation für die Euro 2020 muss ein Wendepunkt sein, ein entscheidender Moment, in dem dieser „abscheuliche rassistische Missbrauch", wie ihn der Fußballverband in seiner Erklärung sofort und unmissverständlich genannt und eine Untersuchung der UEFA gefordert hat, aufhören muss."

„The Independent": „Es war ein Abend mit hässlichen, beispiellosen Szenen in Sofia, der so viele aktuelle Probleme im Fußball und in der Gesellschaft zur Schau gestellte hat, der sich jedoch als Meilenstein für die Zukunft erweisen könnte."

„BBC Sport": „Man kann nur erwarten, dass dem bulgarischen Verband (BFU) die schwerwiegendsten Sanktionen drohen, nachdem ein weiterer schwerwiegender Vorfall von Rassismus ein Euro-2020-Spiel überschattet hat. (...) Es ist nun an der Uefa zu handeln, sobald der Bericht des Schiedsrichters und der Beobachter vorliegt."

BULGARIEN

„Mediapool.bg": „Schandvolle Niederlage und rassistische Sprechchöre"

„Trud" (Internetausgabe): „Neuer Boden: Bulgarien brach den Rekord für Heimspielniederlage"

„Duma" (Internetausgabe): „In Europa verurteilten sie uns als Rassisten"

„Club-Z": „Fußballspiel Bulgarien-England zwei Mal wegen Rassismus gestoppt"

TV Evropa: „Schamvolle Niederlage für Bulgarien gegen England"

SPANIEN

„Marca": „Das Beste für England war der Sieg, der die Niederlage gegen Tschechien am Freitag korrigiert hat. Die Manschaft von (Gareth) Southgate kann trotz der vergeblichen rassistischen Versuche eines Teils des Publikums lächeln."

„El Mundo": „Aus irgendeinem Grund war die Uefa der Ansicht, dass die Schließung von Teilen des Vasil-Levski-Nationalstadions in Sofia für zwei Spiele wegen rassistischer Parolen der bulgarischen Fans gegen Tschechien genug Strafe sei. Und dass das Platzieren einiger Plakate mit dem Motto „Respekt" verhindern würde, dass es sich wiederholt. „Überraschenderweise" hat es nicht funktioniert und England hat Bulgarien unter rassistischen Gesängen 0:6 besiegt."

ITALIEN

„Gazzetta dello Sport": „Bulgarien-England war viel mehr als ein Fußballspiel, bei dem der technische Aspekt unvermeidlich zweitrangig wird (...) Der Pessimismus vom Vorabend erwies sich als begründet. Man fürchtete das Schlimmste im Lewski-Stadion, wo es schon vorher zu schweren rassistischen Vorfällen gekommen war. England hatte nach einer Zusammenkunft Southgates mit den Spielern in den vergangenen Tagen angekündigt, jegliche Demonstration der Intoleranz sehr ernst zu nehmen. Und pünktlich zum 2:0 kamen die ersten fremdenfeindlichen Chöre."