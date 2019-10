„Clasico“ soll von Barcelona nach Madrid verlegt werden

Der für 26. Oktober angesetzte „Clasico“ zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid soll vom Barca-Heimstadion Camp Nou in Reals Estadio Bernabeu verlegt werden. Dafür soll das zweite Meisterschafts-Duell der beiden Erzrivalen im März 2020 in Barcelona und nicht in Madrid stattfinden. Ein dementsprechendes Ansuchen stellte die spanische Fußball-Liga am Mittwoch an den nationalen Verband.

Begründet wurde die Forderung mit den jüngsten gewaltsamen Protesten von katalanischen Unabhängigkeitsbefürwortern in Barcelona. (APA/Reuters)