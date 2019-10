ÖFB-U17 startete mit Sieg gegen Malta in EM-QUali

Hamar – Österreichs U17-Fußballnationalteam ist am Donnerstag in Hamar mit einem 6:0-(4:0)-Sieg über Malta in die in Norwegen ausgetragene erste Qualifikationsrunde für die EM 2020 gestartet. Die Tore gingen auf das Konto von Yusuf Demir (13.), Lukas Wallner (18.), Benjamin Kanuric (33.), Elias Havel (37.), Din Barlov (83.) und Lorenzo Coco (92.).

Am Sonntag (Bulgarien) und Mittwoch (Norwegen) stehen die weiteren Spiele des Teams von Trainer Martin Scherb an. (APA)