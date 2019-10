WSG Tirol kassierte gegen Hartberg dritte Heimpleite in Serie

Innsbruck - Die WSG Swarovski Tirol musste sich am Sonntag zum Abschluss der Hinrunde im Grunddurchgang der Bundesliga dem TSV Hartberg geschlagen geben. Die Silberberger-Elf unterlag am 11. Spieltag den Steirern zuhause 0:1. Den goldenen Treffer des Tages erzielte Rajko Rep in der 61. Minute.

Damit wartet die WSG weiter auf den zweiten Heimsieg in der Bundesliga seit der ersten Runde (3:1 gegen die Austria) und kassierte die dritte Niederlage in Serie im Tivoli. Mit neun Punkten liegen die Tiroler als Neunte nur zwei Zähler vor dem Tabellenschlusslicht St. Pölten. Die Niederösterreicher spielten am Sonntag zuhause gegen die Austria 2:2. Die Veilchen sind der nächste Gegner der Wattener am Samstag (17.00 Uhr).

"Wir müssen wieder mehr Aggressivität auf den Platz bringen. Einmal ein gutes, einmal ein schlechtes Spiel - das ist in dieser Liga zu wenig", ärgerte sich Kapitän Oswald nach Spielschluss im Sky-Interview. Beim Treffer des Tages von Rep sah der Schlussmann nicht gut aus: "Der Schuss kam verdeckt, das sieht vielleicht blöd aus, aber der war schwer zu parieren." (TT.com)