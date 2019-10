Salzburg sinnt gegen Napoli auf Revanche für Euopacup-Aus

Salzburg – Es ist alles angerichtet für ein neuerliches Schlemmermenü im Fußball-Haubentempel Red Bull Arena – sieben Monate nach ihrem bisher letzten Duell treffen Serienmeister Salzburg und Napoli heute (21 Uhr, live Sky) in Wals-Siezenheim erneut aufeinander. Nach dem Achtelfinal-Aus in der Europa League wollen sich die Bullen nun in der Königsklasse schadlos halten. Salzburgs 6:2 über Genk und das 3:4 in Liverpool in den ersten beiden Gruppenspielen lassen auf ein Spektakel hoffen.

Der denkwürdige Abend vor drei Wochen, bei dem man die Anfield Road nach einer Aufholjagd von 0:3 auf 3:3 doch noch als Verlierer verlassen hatte, sei in keiner Weise spurlos an seiner Mannschaft vorübergegangen, betonte Innenverteidiger Maximilian Wöber. „In Liverpool hatten wir zu viel Respekt, wir haben daraus aber gelernt“, versicherte der 21-Jährige.

Marsch-Route: „Angstloses Gefühl“

Ähnlich klang Trainer Jesse Marsch. Von seiner Truppe erwarte er sich am Mittwoch „ein angstloses Gefühl“, während es in Liverpool diesbezüglich „schwierig“ gewesen sei. „Die Mannschaft wird mutig auftreten“, kündigte der US-Amerikaner an. „Wir werden nicht wie in Liverpool die ersten 30 Minuten verschlafen und alles versuchen, um die Null zu halten“, bestätigte Wöber.

Dass Napoli in der Offensive über Weltklassespieler verfügt, ist unbestritten Fakt. Ob Arkadiusz Milik, der im März dieses Jahres das entscheidende Tor in Salzburg erzielte, Dries Mertens, Jose Callejon, Hirving Lozano, Lorenzo Insigne oder Amin Younes – Trainer-Routinier Carlo Ancelotti verfügt vorne über eine international erfahrene Riege. „Wir haben mit unserer Viererkette extrem viel trainiert. Es wird sicher nicht einfach, aber wir sind gewappnet und topmotiviert“, meinte Wöber dazu.

Marsch, der alle zehn bisherigen Saisonspiele der Nea­politaner analysierte, hat offenbar keine Angst: „Ancelotti wechselt das System oft, es bleibt eine sehr gute Bewegung in der Mitte, immer mit verschiedenen Spielern. Wir sind auf schnelle Spieler, aber auch auf große wie Milik oder Lozano eingestellt.“

Die Stürmerfrage stellt sich für Marsch immerhin nicht. Senkrechtstarter Erling Haaland, in zwölf Saisonspielen 18-facher Torschütze, sei fit. „Haaland hat gut trainiert und wird zu 100 Prozent bereit sein“, versprach Marsch. Beruhigend ist aus Salzburger Sicht auch der Umstand, dass man seit 19 Europacup-Auftritten vor heimischer Kulisse ungeschlagen ist, 15 davon haben die „Bullen“ gewonnen. Die letzten sechs internationalen Gegner der Salzburger verließen Wals-Siezenheim stets als Verlierer – so wie auch Napoli beim 1:3 im März. Die „Azzurri“ warten hingegen in der Champions League seit acht Spielen auf einen Auswärtssieg. Fünf dieser Matches haben sie verloren. Zuletzt holten sie ein mageres 0:0 bei Genk.

Liverpool hofft auf Trendwende

Apropos Genk – nicht nur aufgrund seiner Star-Spieler ist Liverpool in der Champions League ein gern gesehener Gast. Seit einem 7:0 in Maribor 2017 hat der Titelverteidiger in der Gruppenphase keine Partie in der Fremde mehr gewonnen. Das Schützenfest in Slowenien bedeutet für den Salzburg-Gegner in Gruppe E gleichsam den einzigen Erfolg in den vergangenen zehn Auswärtsspielen dieser Bewerbsphase. Passend dazu ging auch das erste Gruppenspiel der laufenden CL-Saison bei Napoli mit 0:2 verloren. Die Trendwende und damit eine kleine Vorentscheidung in Richtung Aufstieg soll heute gegen den Gruppenletzten Genk gelingen. (APA, w.m.)