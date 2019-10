WSG-Coach Thomas Silberberger im TT-Interview „Bin nicht ratlos“

Innsbruck – Nur ein Punkt aus den letzten vier Runden ließ das Tabellenende aus Sicht der WSG Tirol bis auf zwei Punkte näherrücken. Zudem fällt Innenverteidiger David Gugganig am Samstag mit einer Gelb-Sperre aus. Silberberger tüftelt dieser Tage an einer Strategie, die Austria nach dem Liga-Auftakt (3:1) und der Cup-Gala (5:2) ein drittes Mal austricksen zu können. Zur Stunde ist es aber gar nicht so leicht, die „elf Richtigen“ zu finden. Am Mittagstisch in Innsbruck bei Lieblings-Wirt Walter kommt bei der sportlichen Führung aber keine Panik auf. Was letztlich zählt, ist das große Ganze.

