Bayern wendeten Pokal-Pleite ab, Kölner Blamage

Wien – Das Millionen-Ensemble von Verteidiger Bayern München ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals nur knapp an einer Blamage vorbeigeschrammt. Die Münchner gewannen nach einer lange Zeit desolaten Leistung am Dienstag noch mit 2:1 (0:1) beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten VfL Bochum. Der 1. FC Köln schied dagegen gegen den Viertligisten 1. FC Saarbrücken mit 2:3 aus.

Ein Eigentor von Alphonso Davies (36.), der statt David Alaba links in der Abwehrkette spielte, brachte die Bochumer in Führung, die bis zehn Minuten vor Schluss hielt. Dann verhinderten Serge Gnabry (83.) und der eingewechselte Thomas Müller (89.) das Aus des Rekord-Pokalsiegers. Bayern-Coach Niko Kovac gönnte neben Alaba auch seinem Top-Stürmer Robert Lewandowski eine Pause, ließ den Polen zunächst auf der Bank und brachte ihn erst nach dem 0:1-Pausenrückstand.

Köln gelang es nicht, eine peinliche Pleite abzuwenden. Der Erstligist machte einen 0:2-Rückstand wett, kassierte aber in der 90. Minute das entscheidende Gegentor. „Ich bin maßlos enttäuscht und habe kein Verständnis dafür, wie wir die Gegentore bekommen haben“, schimpfte Köln-Trainer Achim Beierlorzer. ÖFB-Teamspieler Louis Schaub kam ab der 46. Minute für Köln zum Einsatz und zeigte eine starke Leistung.

Doppelte Erfolgserlebnisse gab es dagegen für Florian Grillitsch und Alessandro Schöpf. Grillitsch ebnete 1899 Hoffenheim den Weg ins Achtelfinale, er erzielte beim 2:0-Auswärtssieg bei Drittligist MSV Duisburg den Führungstreffer (53.). Landsmann Christoph Baumgartner bereitete sowohl den Treffer des nach der Pause eingewechselten Grillitsch als auch das 2:0 durch Sargis Adamyan (59.) vor. Hoffenheim steht damit erstmals seit fünf Jahren in der dritten Runde und feierte nach zuletzt drei Liga-Erfolgen den vierten Sieg nacheinander.

Schöpf brachte Schalke 04 bei Zweitligist Arminia Bielefeld (mit Manuel Prietl) per Weitschuss (16.) ebenfalls in Führung. Die Schalker lagen schon souverän mit 3:0 in Führung, mussten aber am Schluss zittern, um das 3:2 über die Zeit zu bringen. Bayer Leverkusen gewann mit Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic, die beide durchspielten, das Erstligaduell gegen Ligaschlusslicht Paderborn mit 1:0. Union Berlin entschied das zweite Bundesliga-Duell beim SC Freiburg (mit Philipp Lienhart ab der 79. Minute) mit 3:1 für sich.

Dem VfB Stuttgart gelang im Zweitliga-Duell gegen den HSV drei Tage nach der 2:6-Pleite in der Liga die Revanche. Die Stuttgarter siegten wieder in Hamburg mit 2:1 nach Verlängerung. Lukas Hinterseer spielte beim HSV durch. (APA/dpa)