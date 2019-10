Leipzig deklassierte Wolfsburg mit 6:1, Dortmund bezwang Gladbach 2:1

Berlin – RB Leipzig hat den in bisher 13 Saisonpflichtspielen ungeschlagenen VfL Wolfsburg von Trainer Oliver Glasner in der zweiten Runde des deutschen Fußball-Cups auswärts 6:1 (1:0) deklassiert. Marcel Sabitzer und Konrad Laimer erzielten zwei der vier Tore der Leipziger zwischen der 55. und 68. Minute. Auf anderen Plätzen trugen sich auch Marco Friedl und Lukas Jäger in die Torschützenliste ein.

Sabitzer (55.) sorgte in Wolfsburg nach Doppelpass mit Timo Werner für das 2:0, Laimer (61.) bezwang Pavao Pervan im Wolfsburg-Tor zum 4:0. Die beiden letzten Treffer gingen auf das Konto von Werner. Wolfsburg-Goalie Pervan hatte beim 0:1 aus einem unübersichtlichen Getümmel eine unglückliche Figur abgegeben.

Borussia Dortmund hat dank zweier Tore von Julian Brandt einen Schritt aus der Krise gemacht. www.imago-images.de

Verteidiger Friedl traf beim 4:1 (4:1) von Werder Bremen gegen Zweitligist Heidenheim noch vor der Pause zum 4:0. Mittelfeldspieler Lukas Jäger (15.) stellte für Nürnberg gegen den Drittligaclub Kaiserslautern nach einem Abpraller aus kurzer Distanz auf 1:1. Das Team von Trainer Damir Canadi rettete sich nach 1:2-Rückstand noch in die Verlängerung.

Dortmund bezwang Gladbach 2:1

Borussia Dortmund hat dank zweier Tore von Julian Brandt einen Schritt aus der Krise gemacht. Im Borussen-Duell bezwang der BVB am Mittwoch Bundesliga-Spitzenreiter Mönchengladbach im DFB-Pokal mit 2:1 (0:0) und zog ins Achtelfinale ein. Marcus Thuram hatte die Gladbacher nach 71 Minuten per Kopf in Führung gebracht, Brandt sorgte mit zwei Toren innerhalb von drei Minuten für die Wende (77., 80.).

Ebenfalls im Achtelfinale stehen die Bundesligisten Fortuna Düsseldorf nach einem mühevollen 2:1 (1:1) über Erzgebirge Aue und Eintracht Frankfurt, das Team von Trainer Adi Hütter war mit demselben Resultat bei St. Pauli erfolgreich.

Die Zweitligisten Nürnberg und Kiel scheiterten auswärts an unterklassigen Gegnern nach Elfmeterschießen. Nürnberg, das Team von Trainer Damir Canadi, musste sich Kaiserslautern 5:6 geschlagen geben. Nach 90 Minuten und Verlängerung war es 2:2 gestanden, Lukas Jäger (15.) hatte für Nürnberg das 1:1 erzielt. Kiel zog gegen den Viertligisten Verl mit 7:8 den Kürzeren, nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es 1:1 geheißen. (APA)