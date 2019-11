Abwehr-Riese Svoboda schätzt an der WSG auch den Wohlfühlfaktor

Wattens — Michi Svoboda ist die defensive Allzweckwaffe der WSG Tirol. Egal ob im Mittelfeld oder in der Abwehrzentrale, auf den 21-jährigen Wiener bleibt Verlass. „Ich spiele da, wo ich gebraucht werde", beantwortet Svoboda die Frage nach seiner Lieblingsposition so, wie es Teamplayer nun einmal machen. Dass er sich in Zukunft „in der Innenverteidigung" sehe, ließ er sich später aber doch noch entlocken.

Die Entwicklung des 1,95 Meter großen Riesen hat indes etwas Kometenhaftes: Im Sommer 2018 aus Stadlau (Regionalliga Ost) nach Tirol gewechselt, folgten der Bundesliga-Aufstieg, inzwischen zwölf Matches in der höchsten Liga und die Nominierung ins U21-Nationalteam. „Es ist ziemlich schnell gegangen, da blieb gar nicht genug Zeit das zu realisieren." Denn auch in der Bundesliga geht es Schlag auf Schlag — schon am Sonntag (14.30 Uhr/live TT.com-Ticker) wartet das Heimspiel gegen Altach.

Der im 10. Bezirk im Stadtteil Oberlaa aufgewachsene Svoboda fühlt sich auch privat pudelwohl in Tirol: „Wattens ist ein freundliches Dorf. Hier lächelt dich jeder an und grüßt dich jeder. Das kenne ich aus Wien nicht." Für das Cup-Viertelfinale wünscht sich Svoboda übrigens wie die Kollegen des FC Wacker (hier geht's zum Artikel) ein Derby. Ein Spiel, dem auch Trainer Thomas Silberberger etwas abgewinnen könnte. „Das hätte seinen Reiz. Am liebsten hätte ich ein Heimspiel gegen einen Zweitligisten." (t.w.)