WSG schlitterte in 0:4-Debakel gegen Altach: “Nicht ligatauglich“

Innsbruck - Nach dem Liga-Sieg bei der Austria (3:2) und dem Viertelfinal-Einzug gegen Gleisdorf (4:1 n.V.) wollte die WSG Swarovski Tirol am Sonntag die Woche mit dem zweiten Heimsieg der Saison perfekt abrunden. Doch daraus wurde nichts. Im Gegenteil: Es setzte ein 0:4-Debakel.

Altach kehrte ausgerechnet im Tivoli nach sechs Niederlagen in Serie auf die Siegerstraße zurück. Der Ex-WSG-Kicker Christian Gebauer (40.), Manfred Fischer (69.), Sidney Sam (87.) und Matthias Maak (91.) trafen für die Vorarlberger zum 4:0-Erfolg. Die Wattener liegen in der Tabelle nach der 13. Runde mit zwölf Punkten auf dem achten Tabellenplatz. Der Vorsprung auf Schlusslicht Admira (verlor am Sonntag 0:1 gegen Hartberg) beträgt nur noch drei Punkte.

Silberberger entsetzt: "Kein Wille da"

Die WSG ist nun gefordert, im Abstiegskampf die Heim-Bilanz schleunigst aufzubessern. Im Tivoli gelangen heuer in sechs Partien lediglich ein Sieg und ein Remis - Torverhältnis 5:14. "Das war in allen Belangen viel zu wenig und nicht ligatauglich", nahm sich Mittelfeldspieler Lukas Grgic kein Blatt vor den Mund. Angesprochen auf die eklatante Heimschwäche meinte er: "Natürlich würden wir lieber in Wattens spielen. Es wäre aber eine blöde Ausrede, wenn wir sagen, das Tivoli ist schuld."

Trainer Thomas Silberberger war ebenfalls bedient: "Ich war schon vom Abschlusstraining schockiert, weil kein Wille da war. Heute hat von A bis Z alles gefehlt. In den ersten zehn Minuten waren wir stärker, aber nach dem 0:1 war es vorbei. Ein Problem für uns waren auch die vielen Ausfälle."

Vor der Länderspielpause wartet kommende Woche das nächste Duell gegen einen direkten Konkurrenten in der unteren Tabellenregion: Die Silberberger-Elf ist am Samstag (17.00 Uhr/TT.com-Ticker) in St. Pölten zu Gast. (pim)