Rangnick hat kein Interesse am Trainerjob beim FC Bayern

Der angeblich beim FC Bayern gehandelte Ralf Rangnick (61) will nicht Trainer der Münchner werden. „Nein, Ralf Rangnick steht nicht zur Verfügung“, zitierte die Bild seinen Berater Marc Kosicke am Mittwoch. Auf die Frage, warum nicht, habe Kosicke geantwortet: „Wir glauben nicht, dass das, was Ralf Rangnick mitbringt, derzeit bei Bayern gesucht wird. Und darum macht es keinen Sinn, konkrete Gespräche zu führen.“ Der deutsche Rekordmeister wird nach der Trennung von Double-Gewinner Niko Kovac zunächst von Hansi Flick betreut. Rangnick ist derzeit bei Red Bull hochrangiger Fußball-Funktionär. (dpa)

