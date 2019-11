Bayern siegt bei Flick-Debüt, auch Juve und PSG im Achtelfinale

München, Moskau –Paris St. Germain (Gruppe A), Bayern München (B) und Juventus Turin (D) sind am Mittwoch als erste Teams ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League eingezogen. Die Franzosen besiegten LASK-Quali-Bezwinger Club Brügge knapp mit 1:0, die Deutschen gewannen gegen Olympiakos Piräus 2:0 und die Italiener siegten dank eines Last-Minute-Treffers glücklich bei Lok Moskau 2:1.

Das Trio fixierte den Aufstieg damit bereits im vierten Gruppenspiel. Noch nicht durch ist Manchester City nach einem 1:1 bei Atalanta Bergamo, die Engländer gaben damit erstmals Punkte ab. Real Madrid hat nach einem 6:0-Kantersieg gegen Galatasaray Istanbul beste Chancen auf das Weiterkommen. Gute Karten hat auch Tottenham nach einem 4:0-Sieg bei Roter Stern Belgrad. Atletico Madrid verpasste eine Vorentscheidung durch eine 1:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen. Keinen Sieger gab es beim Duell Dinamo Zagreb gegen Schachtar Donezk, das 3:3 endete.

PSG siegt mit deutlich mehr Mühe als zuletzt

PSG ging ohne den brasilianischen Superstar Neymar in einer ausgeglichenen ersten Hälfte durch Mauro Icardi (22.) in Führung. Es war der achte Treffer des Stürmers in den jüngsten sieben Pflichtspielen. Da Keylor Navas einen schwach geschossenen Elfmeter des gefoulten Brügge-“Jokers“ Mbaye Diagne (76.) hielt, blieb die Truppe von Thomas Tuchel auch nach dem Seitenwechsel ohne Gegentreffer, gewann auch ihr viertes Spiel und ist dank einem Torverhältnis von 10:0 weiter makellos unterwegs. Die Franzosen sind nun in Europacup-Gruppenheimspielen schon 23 Partien unbesiegt, wobei gleich 18 Siege herausschauten. Bei jenem am Mittwoch hatten sie deutlich mehr Mühe als noch beim 5:0 in Belgien.

PSG liegt weiter fünf Punkte vor Verfolger Real, der sich wiederum ein Fünf-Punkte-Plus auf den Dritten Brügge erarbeitete. Rodrygo (4., 7.) brachte die „Königlichen“ mit einem Doppelpack früh auf Siegkurs, Sergio Ramos (14./Elfmeter) und Karim Benzema (45.) legten noch vor der Pause weitere Treffer nach. Danach trafen Benzema (81.) und Rodrygo (92.) nochmals. Der Aufstieg ist damit zum Greifen nahe, ganz im Gegensatz zu den weiter sieglosen Teams aus Brügge und Istanbul.

Erfolgserlebnis zum Flick-Einstand

In Pool B durften sich die Bayern im ersten Spiel nach dem Ende der Ära von Coach Niko Kovac über ein Erfolgserlebnis freuen. Deutschlands Rekordmeister hat somit wie PSG alle vier Partien gewonnen. Großer Glanz blieb bei der Premiere von Interimscoach Hans-Dieter Flick aus, Robert Lewandowski (69.) und Ivan Perisic (89.) erzielten die Tore. Für Lewandowski war es der sechste Saisontreffer in der „Königsklasse“, nur Salzburgs norwegischer Jungstürmer Erling Haaland (7) hat öfter getroffen. ÖFB-Star David Alaba spielte in der Innenverteidigung durch.

Fünf Zähler hinter den Münchnern festigte Tottenham Rang zwei. Giovani lo Celso (34.) traf in einer kuriosen Aktion, in der zuvor Harry Kane die Stange und danach auch noch Son Heung-min die Latte getroffen hatten. Son (57., 61.) machte in der zweiten Hälfte mit einem Doppelpack den Sack zu. Der Vorsprung auf Roter Stern wuchs somit auf vier Punkte an.

Für ManCity blieb der vierte Sieg aus. Nach dem Führungstreffer von Raheem Sterling (7.) verpasste Gabriel Jesus (43.) mit einem stümperhaft verschossenen Elfmeter die Vorentscheidung. Mario Pasalic (49.) gelang per Kopf der Ausgleich. In der Schlussphase musste mit Kyle Walker ein ManCity-Feldspieler das Tor hüten, da der für den verletzten Ederson zur Pause eingewechselte Claudio Bravo wegen Torraubs die Rote Karte (81.) gesehen hatte. Für Bergamo war es der erste Punktgewinn. Der Rückstand auf Donezk und Zagreb beträgt weiter vier Punkte, da auch diese beiden Teams die Punkte teilten. Die von Nenad Bjelica gecoachten Kroaten gaben dabei in einer packenden Schlussphase mit je einem Ausschluss noch eine 3:1-Führung aus der Hand. Sehr zum Ärger auch von Emir Dilaver, der in der Abwehr durchspielte.

Costa beschert Juve Last-Minute-Sieg

Juventus ist eine Runde weiter durch einen schnellen Treffer von Aaron Ramsey (4.) nach einem Tormannpatzer sowie einem Last-Minute-Treffer von Douglas Costa (93.). Italiens Serienmeister (10) kann nur noch von Atletico (7) eingeholt werden. Die Spanier müssen nach einem überraschenden 1:2 in Leverkusen noch um den Aufstieg bangen. Die Deutschen hielten ihre Minichance auf das Weiterkommen dank einem Eigentor von Thomas (41.) - zu diesem Zeitpunkt resultierten vier der jüngsten fünf Leverkusen-Tore in der „Königsklasse“ aus Eigentoren - und einem Treffer von Kevin Volland (55.) am Leben. Die ÖFB-Teamspieler Julian Baumgartlinger (ab der 65.) und Aleksandar Dragovic (ab der 88.) wurden eingewechselt. Leverkusen fehlen wie Moskau vier Zähler auf Rang zwei. (APA)