LASK geht selbstbewusst ins Duell mit PSV, WAC hat Rechnung offen

LASK - PSV Eindhoven 18.55 Uhr (DAZN)

Der LASK empfängt im Duell zweier Vizemeister PSV Eindhoven (18.55 Uhr/live DAZN) und könnte mit einem Sieg den Kampf um die zwei Aufstiegsplätze der Gruppe D zu einem spannenden Dreikampf machen. Bei einer Niederlage dürfte die Hoffnung auf den Aufstieg dagegen definitiv vorbei sein. Doch davon wollen die Linzer nichts wissen.

„Wir haben uns nach den ersten drei Spielen eine überragende Ausgangslage geschaffen. Jetzt wollen wir den nächsten Schritt machen. Wir können diese Gruppe spannend machen und spielen auf Sieg“, erklärte Trainer Valerien Ismael. Der LASK hat zuletzt in Meisterschaft und Cup fünf Siege geholt, dazwischen lag das 0:0 in Eindhoven. PSV war dabei klar besser und hatte eine Vielzahl an Chancen, dank des Punktgewinns sind die Linzer Athletiker aber noch im Aufstiegsrennen.

„PSV ist ein starker Gegner, das haben wir im Hinspiel gesehen. Aber wir sind gut vorbereitet und gewarnt. Die Jungs sind heiß, waren nicht zufrieden mit dem Hinspiel und wollen es besser machen. Es gibt nur eine Richtung, von der ersten Minute an Vollgas“, betonte Ismael. Für Eindhoven lief es zuletzt nicht nach Wunsch. In der Meisterschaft ist PSV in den Niederlanden nach nur einem Punkt aus den jüngsten drei Spielen auf Rang drei zurückgefallen. „PSV ist unter Druck, das macht sie nicht ungefährlich. Aber das Momentum ist auf unserer Seite“, sagte Ismael.

WAC - Basaksehir 21.00 Uhr (Puls4, DAZN)

In der Neuauflage des jüngsten Europa-League-Duells mit Istanbul Basaksehir will sich der WAC heute (21 Uhr/live Puls4, DAZN) belohnen. Zwei Wochen nach der vermeidbaren 0:1-Auswärtsniederlage sinnen die Kärntner in Graz auf Revanche, um die Aufstiegschance zu wahren. „Wir werden alles dransetzen, um die wichtigen drei Punkte mitzunehmen“, sagte Coach Gerhard Struber.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Ein 1:1 gegen die AS Roma sowie der 4:0-Kantersieg über Sturm zeigen, dass die „Wölfe“ in der steirischen Landeshauptstadt nicht fremdeln. Diese „Wohlfühl-Atmosphäre“ soll die Leistung gegen Basaksehir einmal mehr befeuern. „Wir genießen die Atmosphäre und fühlen uns dort sehr wohl. Das kriegt man als Spieler und Trainer nicht so oft in einem Spielerleben. Da müssen wir die Gunst der Stunde nützen“, erklärte Struber. Seine Mannschaft liegt in der Gruppe J gleichauf mit Basaksehir (je 4) einen Punkt hinter der Roma bzw. zwei Zähler vor Borussia Mönchengladbach.

„Wir wissen, wie richtungsweisend dieses Spiel für uns ist, und wollen gegen den technisch schwer gewichteten Gegner alles in die Waagschale werfen“, versprach Struber. „Wir wollen von der ersten Sekunde an der unangenehme Taktgeber sein.“ Sein Team könne „schon richtig gut Fußball spielen“, in erster Linie müsse man aber die Türken mit hoher Aufmerksamkeit und schierer Intensität überrumpeln. (APA, TT)