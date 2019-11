Rapid und Sturm setzten sich in der oberen Tabellenhälfte fest

SCR Altach - SK Rapid Wien 0:3 (0:3)

Rapid ist nach drei sieglosen Partien in der Bundesliga auf die Erfolgsstraße zurückgekehrt. Die Hütteldorfer setzten sich am Samstag in Altach klar mit 3:0 durch und verteidigten damit ihren vierten Tabellenplatz erfolgreich. Die Wiener beendeten auch eine weitere Durststrecke, in der Cashpoint Arena war es der erste Sieg seit 10. Mai 2015 (3:1).

Die Altacher machten den Wienern mit haarsträubenden Eigenfehlern vor der Pause das Toreschießen leicht. Stefan Schwab (11./Elfmeter), Thomas Murg (12.) und Kelvin Arase (35.), bei seinem Startelfdebüt nach acht „Joker"-Einsätzen in dieser Saison, sorgten früh für klare Verhältnisse. Im Gegensatz zum schmeichelhaften 2:1 in Wien im ersten Saisonduell war Rapids Erfolg diesmal verdient. Die Truppe von Coach Dietmar Kühbauer konnte sich ein wenig für das Heim-0:1 gegen St. Pölten rehabilitieren.

Für die ohne den bei Kameruns U23-Nationaltem weilenden Samuel Oum Gouet angetretenen Vorarlberger war es die sechste Niederlage in den jüngsten sieben Runden, der Schwung vom 4:0 bei Aufsteiger WSG Tirol am vergangenen Wochenende konnte nicht mitgenommen werden. Sie fielen auf Rang zehn zurück.

SK Sturm Graz - TSV Hartberg 3:1 (0:0)

Mit einem 3:1-Heimsieg über Hartberg hat sich Sturm Graz in der Bundesliga am Samstag für das 0:4 gegen den WAC rehabilitiert und den steirischen Kontrahenten mit zwei Punkten Vorsprung auf Platz sechs verdrängt. Nach einer eher schwachen ersten Hälfte wurde Kiril Despodow mit einem Assist für Thorsten Röcher (56.) und zwei Treffern (83., 90.) zum Mann des Spiels.

Felix Luckeneder brachte die vor der Pause gefährlicheren Hartberger mit dem 1:1 (74.) zwar in die Partie zurück, am Ende stand für die Gäste aber die erste Niederlage nach drei vollen Erfolgen en suite. (APA)