Inter übernahm Tabellenführung, Lazaro als Assistgeber

Valentino Lazaro verbuchte am Samstag seinen ersten Scorerpunkt für Inter Mailand. Der in der 85. Minute ausgetauschte ÖFB-Teamspieler bereitete am Samstag im Serie-A-Heimspiel der „Nerazzurri“ mit einer Flanke von rechts den Kopfballtreffer durch Matias Vecino (65.) zum zwischenzeitlichen 1:1 vor.

18 Minute später gelang Nicolo Barella mit einem sehenswerten Weitschuss das Tor zum 2:1-Endstand. Inter übernahm damit zumindest vorerst die Tabellenführung vor dem derzeit zwei Punkte zurückliegenden Titelverteidiger Juventus, der am Sonntag AC Milan empfängt. (APA)