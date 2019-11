Southgate suspendierte Sterling nach Konflikt aus englischem Team

London – Torjäger Raheem Sterling von Manchester City gehört nicht zum Aufgebot der englischen Fußball-Nationalmannschaft für deren 1.000. Länderspiel am Donnerstag in London gegen Montenegro. Laut einer Mitteilung des Englischen Verbandes (FA) wurde Sterling, der in der bisherigen EM-Qualifikation acht Treffer erzielt hatte, „aufgrund einer Störung in einem privaten Teambereich“ fallen gelassen.

Medienberichten zufolge hatte es im Teamhotel am Sonntag einen Konflikt des City-Stürmers mit Liverpools Joe Gomez gegeben, Details wurden nicht bekannt. „Wir haben die Entscheidung getroffen, Raheem für das Spiel gegen Montenegro am Donnerstag nicht in Betracht zu ziehen. Ich bin der Meinung, dass die von uns ergriffenen Maßnahmen das Richtige für die Mannschaft sind“, sagte Cheftrainer Gareth Southgate der BBC.

Ausgangspunkt war die 1:3-Niederlage von ManCity am Sonntag im Ligaschlager bei Spitzenreiter Liverpool. Sterling gab zu, dass ihn die Emotionen überwältigt hätten. Es sei ein „Fünf-bis-zehn-Sekunden-Ding“ gewesen, teilte er am Dienstag über seinen Instagram-Account mit. Inzwischen soll er sich entschuldigt haben. „Wir beide haben uns ausgesprochen und sind uns über einiges klar geworden und schauen nach vorne“, postete Sterling.

Southgate sagte, er habe die Entscheidung zum Wohle des Kaders getroffen. England braucht noch einen Punkt, um sich für die EM-Endrunde 2020 zu qualifizieren. „Eine der großen Herausforderungen und Stärken von uns ist es, dass wir die Club-Rivalitäten von der Nationalmannschaft trennen können“, sagte Southgate laut FA-Website. Die Entscheidung sei im Einvernehmen mit allen Spielern gefallen. (APA/dpa)