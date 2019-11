EM-Quali-Finale: Die Blicke richten sich nach Istanbul, Paris und London

Wien – Die Bilder vom Salut-Jubel aufgereihter türkischer Fußballer waren der große Aufreger im EM-Qualifikationsfenster im Oktober. Auch im deutschen Fußball sorgte der Militärgruß an die an der Offensive in Nordsyrien beteiligten türkischen Soldaten für Riesenwirbel bis in die Niederungen des Amateurfußballs hinein. Dass die beiden deutschen Nationalspieler Ilka­y Gündogan und Emre Can ein Bild der Jubelszene bei Instagram auch noch mit einem Klick auf den Like-Button versahen, trug die Thematik sogar bis in die deutsche Nationalmannschaft.

Einen Monat später gehen die Blicke daher erneut gebannt nach Istanbul. Im Türk-Telekom-Stadion empfängt die Türkei heute Island, schon mit einem Unentschieden haben die Türken das Ticket für die Europameisterschaft im nächsten Jahr sicher. Kommt es also wieder zu Salut-Jubel-Szenen?

EM-Qualifikation am Donnerstag Gruppe A England - Montenegro 20.45 Uhr Tschechien - Kosovo 20.45 Uhr Gruppe B Serbien - Luxemburg 20.45 Uhr Portugal - Litauen 20.45 Uhr Gruppe H Türkei - Island 18.00 Uhr Albanien - Andorra 20.45 Uhr Frankreich - Moldau 20.45 Uhr

Zwar gilt in Nordsyrien inzwischen weitestgehend eine Waffenruhe, das Thema ist aber weiter höchst brisant. Zumindest international. In der Türkei ist die Unterstützung für die „Operation Friedensquelle“, wie die Türkei ihre Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG nennt, dagegen weiter groß. Hinzu kommt, dass Soldaten in der Türkei insgesamt einen hohen Stellenwert haben.

Weshalb es nicht überraschen würde, wenn es in Istanbul im Falle einer erfolgreichen Qualifikation erneut zu Bildern von salutierenden Spielern käme. Die große Frage ist dann: Wie reagiert die UEFA? Nach den Vorfällen in den EM-Qualifikationsspielen gegen Albanien und Frankreich kündigte die Europäische Fußball-Union Ermittlungen an. Ein Urteil gibt es bis heute jedoch nicht, die UEFA teilte auf Anfrage lediglich mit, dass es zu dem Them­a nichts Neues gebe.

Ansehen der UEFA in der Türkei seit Jahren schlecht

Dafür äußerte sich der türkische Präsident Recep Tayyi­p Erdogan – und das mit gewohnt deutlichen Worten. Die türkischen Sportler seien einer „systematischen Lynchkampagne“ ausgesetzt. Es sei ihr „natürlichstes Recht“, die Soldaten zu einem Erfolg zu beglückwünschen. Ein politisches oder gar provokatives Verhalten sieht er darin nicht und warf der UEFA Diskriminierung vor.

Das Ansehen der UEFA in der Türkei ist seit Jahren schlecht – nicht nur bei Erdogan. Aus Sicht der Türkei hätte es des Spiels gegen Island zum Beispiel gar nicht bedurft. Denn bis der damalige UEFA-Präsident Michel Platin­i vor sieben Jahren auf die Idee kam, die Europameisterschaft 2020 in ganz Europa stattfinden zu lassen, war die Türkei einziger Bewerber auf die Ausrichtung des Turniers. Nach vergeblichen Bewerbungen für die Veranstaltungen davor sah man sich am Bosporus einfach einmal an der Reihe, die EM im eigenen Land auszurichten.

Doch Platini und seine Mitstreiter in der UEFA-Zentrale trauten den Türken die Ausrichtung des auf 24 Teams aufgeblähten Turniers nicht zu, weshalb die EM nun in zwölf verschiedenen Ländern stattfindet – und die Türkei nicht einmal Standort einiger Vorrundenspiele ist.

Frankreich und England vor dem letzten Schritt

Weltmeister Frankreich sollte in der Türkei-Quali-Gruppe H zuhause gegen Moldau alle Zweifel beseitigen. Der regierende Europameister Portugal will Donnerstagabend in Faro Teil eins der beiden „Finalspiele“ gegen Litauen und Luxemburg positiv gestalten. Hinter den schon als Gruppensieger fest stehenden Ukrainern würden Cristiano Ronaldo und Co. bei sechs Zählern gegen die Außenseiter im Fernduell mit Serbien als Gewinner hervorgehen.

Ein handfester Disput soll Englands Sprung zur EM-Endrunde 2020 nicht gefährden. Vor dem 1.000. Länderspiel der englischen Verbandsgeschichte spielte Teamchef Gareth Southgate einen Streit zwischen Manchester Citys Raheem Sterling und Liverpools Joe Gomez herunter. Das Duo soll sich inzwischen versöhnt haben. Southgate musste sich wegen der Handhabung der Causa dennoch Kritik gefallen lassen.

Mit einem Sieg gegen Montenegro am Donnerstag im Wembley wäre England bei der paneuropäischen Endrunde als Co-Gastgeber jedenfalls fix dabei. Im Sog der „Three Lions“ könnte auch Tschechien das Ticket lösen, ein Heimsieg in Pilsen gegen Kosovo würde Platz zwei absichern. Der Kosovo hätte dann noch über das Play-off der Nations League im Frühjahr 2020 die Chance auf einen EM-Start. (TT.com,dpa)