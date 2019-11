Alaba: „Es ist etwas Besonderes, Geschichte zu schreiben“

Julian Baumgartlinger (ÖFB-Kapitän): „Wir wissen, was die Quali bedeutet: Wenn man es einmal geschafft hat, wenn man es einmal nicht geschafft hat. Wenn man so startet, und am Ende ist das Stadion so voll.“

David Alaba (ÖFB-Torschütze): „Wir sind überglücklich. Es ist etwas Besonderes, Geschichte zu schreiben. Ich versuche, immer präsent zu sein am Platz. Heute ist es mir wieder einmal gelungen (Tor), da bin ich natürlich froh darüber. „

Marko Arnautovic (ÖFB-Stürmer): „Es war nicht immer einfach. Wir haben in den ersten zwei Spielen enttäuscht, dann haben wir Mentalität und Stärke gezeigt und sind zurückgekommen. Ich denke, dass wir und das klar verdient haben.“