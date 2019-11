Wales, Ungarn oder Slowakei: Wer holt sich den letzten Fixplatz?

Cardiff – Der letzte Fixplatz für die Fußball-EM 2020 wird im Dreikampf zwischen Ungarn, der Slowakei und Wales vergeben. In einem echten „Finale“ ums EM-Ticket sind vor allem die noch zweitplatzierten Ungarn gefordert, die nur bei einem Sieg in Car­diff durch wären. Das gilt auch für die Waliser. Die Slowakei muss daheim gegen Aserbaidschan gewinnen und auf ein Remis auf der Insel hoffen.

Die bei der EM 2016 bis ins Halbfinale vorgestoßenen Waliser schienen nach dem Start in die Qualifikation ähnlich wie Österreich bereits im Hintertreffen, arbeiteten sich aber Schritt für Schritt an die vorderen Ränge heran, wobei Vizeweltmeister Kroatien den Gruppensieg souverän einfuhr. Vier Quali-Spiele sind die „Drachen“ bereits ungeschlagen, beim 2:0 in Aserbaidschan am vergangenen Samstag konnte der walisische Teamchef Ryan Giggs sogar die Kräfte seiner Starspieler schonen. So wurde Juventus-Mittelfeldspieler Aaron Ramsey erst nach einer Stunde Spielzeit für Real Madrids Gareth Bale eingetauscht. Heute soll das Duo freilich von Beginn an spielen.

EM-Qualifikation am Dienstag Gruppe C Niederlande - Estland 20.45 Uhr Deutschland - Nordirland 20.45 Uhr Gruppe E Slowakei - Aserbaidschan 20.45 Uhr Wales - Ungarn 20.45 Uhr Gruppe G Lettland - Österreich 20.45 Uhr Nordmazedonien - Israel 20.45 Uhr Polen - Slowenien 20.45 Uhr Gruppe I Belgien - Zypern 20.45 Uhr Schottland - Kasachstan 20.45 Uhr San Marino - Russland 20.45 Uhr

Bei den Ungarn wird Salzburgs Dominik Szoboszlai in der Startelf stehen. Die Generalprobe misslang den Magyaren. Der Test gegen Uruguay im Eröffnungsspiel der neuen Puskas-Arena ging 1:2 verloren. Für die Ungarn wie auch die Waliser und Slowaken gilt, dass sie noch eine weitere Chance auf einen EM-Startplatz haben. Das Trio ist über die Nations League auch für das Play-off startberechtigt. (APA, w.m.)