Letztes Update am Do, 19.12.2019 08:32

Sieg gegen Monterrey: Liverpool steht im Finale der Club-WM

Mit unserem Fußball-Blog bleibt ihr an den Spieltagen in den internationalen Top-Ligen am Ball. Ergebnisse, News und alles, was das Fan-Herz sonst noch begehrt, findet ihr hier.