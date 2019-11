Milan will Ibrahimovic für restliche Saison verpflichten

Der krisengeschüttelte AC Milan hat dem bereits 38-jährigen Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic einen Halbjahresvertrag angeboten. Das berichteten am Freitag italienische Medien übereinstimmend. Die Mailänder seien in Verhandlungen mit dem Manager des Schweden eingetreten, der zwischen 2010 und 2012 bereits einmal für die Rossoneri gespielt hatte. Zuletzt stürmte er in den USA für LA Galaxy. (APA/AFP)