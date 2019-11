Schicksalsspiel für BVB-Trainer Favre gegen FC Barcelona

Dortmund – Trainer Lucien Favre soll auch nach der Dortmunder Blamage im Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Paderborn (3:3) in der Champions-League-Begegnung am Mittwoch beim FC Barcelona auf der Bank der Borussia sitzen. Nach Informationen von Bild und Sport Bild bekommt der 62-jährige Schweizer also noch „ein Schicksalsspiel“ in der spanischen Metropole.

Dies sei dies das Ergebnis der Krisengespräche nach dem 3:3 gegen den Bundesliga-Aufsteiger in der Nacht auf Samstag. Knapp zwei Stunden habe die BVB-Führung um Vereinschef Hans-Joachim Watzke und Geschäftsführer Michael Zorc nach dem Spiel getagt. Von den Dortmundern gab es dazu noch keine Stellungnahme.

Zudem schreiben die Ruhr Nachrichten, dass Favre, seine Co-Trainer, Kapitän Marco Reus und Lukasz Pisczcek das Stadion erst drei Stunden nach dem Abpfiff verlassen hätten. Am Samstag versammelte sich Mannschaft auf dem Trainingsgelände im Dortmunder Vorort Brackel hinter verschlossenen Türen - ohne die Vereinsführung. (APA)