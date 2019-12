Cup macht‘s möglich: FC Wacker lässt die Austria Richtung Türkei stehen

Von Alex Gruber

Innsbruck – Mit Einzelgesprächen und Testungen schließt Zweitligist FC Wacker Innsbruck die Herbstsaison in dieser Woche ab. „Keiner hat bislang von sich aus den Wunsch geäußert, den Club zu verlassen. Wir möchten mit diesem Kader durch die ganze Saison gehen“, hält Cheftrainer Thommy Grumser fest, ehe er seinen jungen Mannen über den Jahreswechsel ein Heimprogramm mit auf die Reise gibt.

Am 7. Jänner starten die Schwarz-Grünen dann in der Wintervorbereitung durch, für 23. bis 30. Jänner ist ein Trainingslager in Side (TUR) fixiert. „Das hat unser Cup-Aufstieg möglich gemacht“, betont Grumser, der in der Liga Platz sechs mit 23 Punkten im Schulnotensystem nach wie vor als „Zweier“ betrachtet: „Aufgrund der Leistungen wäre mehr möglich gewesen. Wir müssen uns bei Standards und in Sachen Präsenz im Strafraum verbessern. Aber nur weil wir jetzt nicht mehr Wacker II, sondern ‚I‘ heißen, sollen sich die Erwartungen nicht ändern“, lässt der Wacker-Coach ausrichten.

Dass über dem FCW sogar die Existenzfrage in Sachen Profibetrieb schwebt, sei seinem jungen Team nicht entgangen, „aber wir versuchen es von der Mannschaft so gut es geht wegzuhalten“. Und außerdem: „Jeder kann für sich einen Schritt machen.“

An einer finanziellen Lösung (Investoren) wird gebastelt, Grumser sieht am grünen Rasen das Fundament nach dem bitteren Bundesliga-Abstieg geschaffen: „Wir hoffen, dass es für den Club eine gute Lösung gibt. Wir haben mit dieser jungen Mannschaft eine Basis. Wenn man das Team Schritt für Schritt punktuell verstärkt, halte ich einiges für möglich.“ In Sachen Trainingslager ist es durchaus bizarr, dass der FC Wacker die Austria vorerst abgehängt hat ...