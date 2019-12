Leicester markierte mit achtem Ligasieg in Serie Clubrekord

Birmingham – Leicester City hat seinen Erfolgslauf in der englischen Fußball-Premier-League fortgesetzt. Der Tabellenzweite gewann am Sonntag ohne den früheren ÖFB-Kapitän Christian Fuchs bei Aston Villa mit 4:1 und markierte mit dem achten Ligasieg in Folge einen neuen Clubrekord.

Der Rückstand des Sensationsmeister von 2016 auf Spitzenreiter Liverpool, der am Dienstag in der Champions League in Salzburg gastiert, beträgt weiterhin acht Punkte. Titelverteidiger Manchester City liegt als Dritter bereits weitere sechs Zähler zurück. Mit 38 Punkten nach 16 Runden ist Leicester sogar erfolgreicher unterwegs als 2015/16, als es am Ende zum Meistertitel reichte. Die beiden bisher einzigen Saisonniederlagen setzte es gegen Manchester United (0:1) und Liverpool (1:2). Trainer Brendan Rodgers war erst am Freitag mit einer Vertragsverlängerung bis 2025 belohnt worden.

Fuchs nicht im Kader

Fuchs, der unter der Woche gegen Watford (2:0) den angeschlagenen Ben Chilwell vertreten hatte, stand bei den „Foxes“ nicht im Kader. Goalgetter Jamie Vardy traf in Birmingham im Doppelpack (20., 75.). Der 32-Jährige führt die Premier-League-Schützenliste nun mit 16 Saisontoren an. Die beiden weiteren Leicester-Treffer erzielten Kelechi Iheanacho (41.) und Jonny Evans (49.). Jack Grealish war für Villa der zwischenzeitliche Anschlusstreffer gelungen (45.+2).

Der Aufwärtstrend von Southampton wurde in Newcastle gestoppt. Das Team von Ralph Hasenhüttl, das aus den vergangenen drei Runden sieben Punkte geholt hatte, verlor trotz Führung durch Danny Ings (52.) nach Toren von Jonjo Shelvey (68.) und Federico Fernandez (87.) noch 1:2. ÖFB-Verteidiger Kevin Danso stand nicht im Aufgebot. Southampton liegt aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber Aston Villa als Tabellen-18. weiter in der Abstiegszone. (APA)