LASK hat gegen Sporting Lissabon den Gruppensieg im Visier

LASK – Sporting Lissabon 18.55 Uhr

Linz – Der LASK will nach dem bereits fixierten Aufstieg die Chance zur Revanche ergreifen und als Gruppenerster in das Europa-League-Sechzehntelfinale einziehen. Um den ebenfalls bereits für die K.-o.-Runde qualifizierten Tabellenführer Sporting noch von der Spitze zu verdrängen, brauchen die Linzer heute ab 18.55 Uhr einen Sieg.

Der Abschluss soll für den LASK auch Belohnung sein. „Die Jungs brennen und sind extrem fokussiert“, sagte Trainer Valérien Ismaël vor dem Topduell der Gruppe. „Hättet ihr geglaubt, dass wir am End­e dieser Gruppe Erster sein könnten? Allein das ist schon ein gutes Gefühl. Wir haben uns das durch eine Leistung über Monate verdient, das ist kein Zufall.“ In welcher Besetzung Sporting aufläuft, ist Ismaë­l egal: „Da kann Mutter Teresa kommen, das interessiert mich nicht. Wir wollen unsere Prinzipien auf den Platz bringen, so wie uns Europ­a kennen gelernt hat.“

2,4 Millionen Euro spielte Österreichs Nummer zwei in der Gruppenphase an Prämie­n ein. Ein Sieg gegen Sporting wäre 1,07 Millionen Euro (570.000 Euro Siegprämie plus 500.000 Euro Bonus als Pool-Erster) wert. Am Montag wird in Nyon das Sechzehntelfinal­e ausgelost. Als Gruppensieger wäre der LASK gesetzt, als Zweiter ungesetzt. In beiden Fällen sind die Oberösterreicher in der Runde der letzten 32 Außenseiter.

AS Roma - WAC 21.00 Uhr

Rom – Für den WAC geht es heute in Rom um einen würdigen Abschied aus der Europa-League. Die Kärntner haben vor dem Gastspiel beim italienischen Großclub keine Aufstiegschance mehr, die Römer kämpfen hingegen noch um den Einzug in die K.o.-Phase.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Der WAC reiste mit nach unten zeigender Formkurve nach Rom. In den vergangenen zehn Partien gelangen dem Team, das fast immer mit derselben Anfangsformation startet und im November Cheftrainer Gerhard Struber an den englischen Zweitligisten Barnsley verkauft hat, nur zwei Siege – gegen Sturm Graz und Mattersburg.

Auf die Frage, ob sich seine Kicker bereits auf die Winterpause freuen, antwortete Interimscoach Mohamed Sahli: „Die Spiele stecken sicher in den Knochen. Aber noch sind wir nicht im Urlaubsmodus.“ Ein Kräftevergleich mit der großen Associazione Sportiva Roma ist Motivation genug.

Den letzten Auftritt eines österreichischen Clubs im Römer Olympiastadion absolvierte die Austria im Oktober 2016. Am spektakulären 3:3 darf Anleihe genommen werden. Die von Paulo Fonsec­a trainierte Roma ist als Ligafünfter vier Spiele ungeschlagen, der Aufstieg ins EL-Sechzehntelfinale ist nah. Nur bei einem türkischen Auswärtssie­g in Gladbach brauchen die Giallorossi einen Punkt. (APA, w.m.)