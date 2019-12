1:3 gegen Mattersburg: WSG Tirol überwintert als Tabellenletzter

Innsbruck - Die WSG Tirol taumelt als Tabellen-Schlusslicht in die Winterpause. Der Aufsteiger musste sich am Sonntag zuhause vor spärlicher Kulisse dem SV Mattersburg 1:3 geschlagen geben. Die Burgenländer ließen die Rote Laterne gleich im Tivoli stehen. Die WSG hält nach 18 Runden bei lediglich zwölf Zählern. In den verbleibenden vier Runden im Grunddurchgang müssen nach der Winterpause dringend Punkte her.

Dafür brauchen die Tiroler aber auch am Transfermarkt den ein oder anderen Volltreffer. Auf Sportmanager Stefan Köck und Trainer Thomas Silberberger wartet über die Weihnachtsfeiertage eine arbeitsreiche Zeit.

Fehlentscheidung brachte Mattersburger Führung

Die Vorentscheidung fiel durch einen Fehlentscheidung von Schiedsrichter Felix Ouschan. Bei einem Zweikampf von Tirol-Verteidiger Michael Svoboda mit Martin Pusic entschied Ouschan statt auf Foul des SVM-Stürmers auf Elfmeter, den Pusic zum 1:0 verwertete (18.). Andreas Kuen erhöhte auf 2:0 (54.), dem 3:0 durch Mario Kvasina (89.) folgte der Ehrentreffer der Gäste durch Benjamin Pranter (91.).

Nur 1.250 Zuschauer sahen ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Mattersburger Defensive meist sicher stand und wenig zuließ. Tirol hatte nur vor der Pause zwei große Chancen auf den Ausgleich: Lukas Grbic zögerte im direkten Gegenzug nach einem zurecht aberkannten Halper-Treffer zu lange (30.), Benjamin Pranter traf den Ball alleine vor Torhüter Markus Kuster nicht (37.).



Eine kurze Tiroler Drangperiode gleich zu Beginn der zweiten Hälfte brachte nichts ein, Mattersburg schlug dagegen bald wieder zu. Kuen wollte offenbar flanken, der Ball senkte sich aber hinter Torhüter Ferdinand Oswald ins Tor (54.). Die Hausherren waren danach zwar weiter bemüht, aber auch unverändert harmlos.



Nach der sechsten Niederlage hintereinander fiel Tirol ans Tabellenende zurück. Die Burgenländer durften sich nach zuletzt nur einem Punkt aus acht Matches zumindest über einen erfreulichen Jahresabschluss freuen.

Dämpfer für die Austria

Die Meistergruppen-Ambitionen der Austria erhielten am Sonntag einen Dämpfer. Die Veilchen verspielten zuhause gegen den WAC eine 1:0-Führung und mussten sich mit einem 1:1-Remis begnügen. Auf den wichtigen sechsten Tabellenplatz fehlen weiterhin zumindest sechs Punkte. (TT.com,APA)