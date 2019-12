Beim FC Kufstein ist „Mo“ Idrissou immer willkommen

Von Tobias Waidhofer

Kufstein, Leoben – Mohamadou Idrissou hat die Nase gestrichen voll: „Ich werde nie wieder nach Österreich zurückkehren“, sagte der ehemalige Kufstein-Stürmer und WM-Teilnehmer der Bild-Zeitung kurz nachdem er am 23. Dezember aus der Abschiebehaft entlassen worden war.

Der gebürtige Kameruner wurde Mitte Dezember nach einer Rückreise von Deutschland nach Österreich festgenommen. Nach eigenen Angaben saß er elf Tage in Abschiebehaft und kam am 23. Dezember frei. „In der Zeit habe ich so viel Brot gegessen wie in 20 Jahren in Deutschland“, erinnert sich der 39-Jährige an eine „Leidenszeit“.

Aber warum haben die österreichischen Behörden den Fußballer festgehalten? Da gehen die Meinungen auseinander: Edi Lieber, Clubchef seines damaligen Klubs DSV Leoben, sprach von einem „fehlenden Aufenthaltsvisum“. Das habe mit einer Sache aus Idrissous Vergangenheit in Deutschland zu tun, sagte Lieber damals, ohne Details zu nennen.

Der Angreifer selbst hält dagegen: „Nur mein Pass war abgelaufen. Ich hatte allerdings auch einen neuen dabei, den wollte aber keiner sehen.“ Über das Verhalten der Behörden sei er enttäuscht: „Das hat kein Mensch verdient. So was macht man nicht in einem Rechtsstaat. Ich habe keine Gesetze überschritten, das macht mich unendlich traurig.“ Den Vertrag beim DSV Leoben hat der Stürmer nun aufgelöst.

Dabei hat seine Zeit in Österreich (zuvor Union Hallein, FC Kufstein) einen durchaus positiven Anstrich. Vor allem in Tirol: Die Aufregung war groß, als der FC Kufstein im Sommer 2018 die Verpflichtung eines gewissen Mohamadou Idrissou bekannt gab. Selbst die Bild-Zeitung schaute damals in der Festungsstadt vorbei, um den „Paradiesvogel“ in der neuen Wahl-Heimat zu besuchen. Und auch sportlich war der „super Typ“ (O-Ton Kufstein-Präsident Hannes Rauch) bei 15 Saisontoren eine Bereicherung für die Westliga.

„Er hat uns weitergeholfen, vor allem war er aber auch außerhalb des Platzes eine Attraktion“, weiß Kufsteins Boss Hannes Rauch. Und zwar eine, die sich volksnah präsentierte und Mitspieler wie Kiebitze auch immer wieder an Anekdoten einer langen, erfolgreichen und skandalgeprägten Karriere teilhaben ließ. Insgesamt absolvierte Idrissou 139 Spiele in der deutschen Bundesliga (27 Tore) für Hannover, Freiburg und Mönchengladbach. Er kam zudem in 164 Partien (68 Treffer) in der 2. deutschen Liga zum Einsatz. Außerdem lief er bei der WM 2010 in Kamerun auf – und war ein gefundenes Fressen für manche Boulevardzeitung.

„Ich kann gar nichts Negatives über ihn sagen“, schließt Rauch. In Kufstein habe „Mo“ Eindruck hinterlassen. Dort wird er immer willkommen sein, auch wenn Idrissou sagt: „Nie mehr Österreich.“