Beinbruch statt Aufbruch: Bucher fällt für YOG aus

Innsbruck – Ausgerechnet der Tag des Sports in Wien wurde Schwimmer Simon Bucher zum Verhängnis. Der Tiroler war am Samstag dort, um mit Österreichs EM-Team seinen Sport am Heldenplatz zu vertreten. Ein unachtsamer Tritt, der Schritt, um nicht zu stolpern, war aber weniger rettend: Plötzlich lag der Delfin-Sprinter in der Wiese – mit gebrochenem Knöchel. „Ich habe sofort gespürt, dass irgendwas kaputt ist“, erzählt der 18-Jährige.

Inzwischen liegt Bucher im Spital und sein rechter Fuß ist eingegipst. In wenigen Tagen steht eine Operation an, bei der eine Platte im Knöchel verschraubt wird. „Ausgerechnet jetzt“, bedauert Bucher. In knapp zwei Wochen hätte er bei den Youth Olympic Games, den Olympischen Spielen der Nachwuchssportler, in Buenos Aires (ARG) starten sollen. Besonders bitter: Der Vierte der Junioren-EM über 50 m Delfin wäre dort als möglicher Medaillenkandidat angetreten. Es hätte ein einzigartiger Höhepunkt seiner noch jungen Karriere werden sollen.

„Schade, aber da kann man eben nichts machen, jetzt muss ich mich halt wirklich für die großen Spiele qualifizieren, um olympisches Flair zu genießen“, schnauft Bucher durch und lächelt trotzdem. Den Kopf hängen zu lassen, bringe keinem was, sagt er, „es nützt ja nichts“.

Statt Mini-Olympia in Argentinien warten auf den Sport-HAS-Schüler nun sechs Wochen mit Krücken. „Danach kann ich hoffentlich auch schon gleich wieder ins Wasser“, wünscht sich Österreichs Juniorenrekordhalter. Das nächste Ziel benennt er noch in der Klinik: die Kurzbahn-WM im Dezember, die sich theoretisch ausginge.

Der Unfall mag den mehrfachen Tiroler Meister zwar kurzzeitig gestoppt haben, der Humor des Delfinspezialisten bleibt dennoch ungebrochen: „Vielleicht hilft die Operation am Fußgelenk ja, dass ich dann schneller Brustschwimmen kann.“ (sab)