Senn steht in der Football-Auslage

Innsbruck – Wenn die Swarco Raiders am kommenden Freitag wieder neue Football-Talente beim Try-out am Sieglanger (17 Uhr) suchen, dann könnte Valentin Senn ein mögliches Vorbild sein. Der 18-Jährige, der augenblicklich noch die HAK besucht, wird in einem Jahr nach Colorado (College) wechseln und dabei versuchen, den Traum als NFL-Profi zu realisieren.

Auch wenn Senn erst 2019 nach Übersee zieht, darf er sich jetzt schon freuen. Denn aktuell wurde der 18-jährige Schüler für das „All American High School Team“ vorgeschlagen. Deshalb fliegt der Vorzeige-Schüler in den nächsten Tagen nach Amerika, um sich dort zu beweisen und den Sprung in die Mannschaft zu schaffen. Senn: „Darauf freue ich mich sehr. Football hat mich immer gefordert und vom ersten Training weg meinen Ehrgeiz geweckt.“ Die Nominierung für Senn kommt aber nicht von irgendwoher: Elf Colleges bemühten sich um die Dienste des Innsbruckers. Am Ende machte Colorado das Rennen. (suki)