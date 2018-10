2200 Läufer drängen am Start der Tour de Tirol

Söll — Seit Jahresbeginn war das Online-Anmeldeportal für die 3-Tages-Laufveranstaltung Tour de Tirol (5.—7. Oktober) geöffnet. Und mittlerweile haben Teilnehmer aus 27 Nationen ihre Nennung abgegeben, die meisten von ihnen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Tschechien. 2200 Starter wollen am Wochenende in Söll antreten, und lockt das angekündigte Wetter so wie zuletzt bei der Rad-WM ins Freie, dann dürfen noch einige mehr erwartet werden: „Für den Kaisermarathon ist Kaiserwetter angesagt", freut man sich seitens des Veranstalters.

Der Startschuss zur 13. Auflage des Lauf-Klassikers fällt bereits am Freitagabend (17.30 Uhr) mit dem Söller Zehner — dafür sind augenblicklich mehr Frauen als Männer gemeldet. Keine Selbstverständlichkeit, auch beim Pölven Trail am Sonntag ist der Anteil weiblicher Starter hoch.

Die Organisatoren vom Duathlonclub Bad Häring gehen bis hin zu einem eigenen Fan-Shop professionell vor. Und was die Sportler anbelangt, dürfen ebenfalls professionelle Leistungen erwartet werden. Der in der Volkslaufszene hinlänglich bekannte Adam Kovacs gilt als heißer Sieganwärter, schon 2011 und 2013 gewann der Ungar. Nicht am Start ist diesmal Patric­k Wieser: Der Schweizer Vorjahressieger muss verletzungsbedingt den Kampf um die 1500 Euro Gesamtpreisgeld auslassen.

Für Interessierte ist die Anmeldung weiterhin geöffnet, allerdings nicht mehr online. Nachnennungen für Söller Zehner und Kaisermarathon können vor Ort bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start vorgenommen werden (Nachnenngebühr 5 €). Und Kinder haben am Freitag noch die Möglichkeit der Registrierung. (TT)